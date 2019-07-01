اتحاد الشطرنج يناقش مع الأندية البرامج الفنية لموسم 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد اتحاد الشطرنج اجتماعاً موسعاً مع الإدارات الفنية للأندية، في مقر الاتحاد، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تربط بين الاتحاد والأندية، وترأس الاجتماع الأمين العام للاتحاد حسين خلفان الشامسي، وحضره الأمين العام المساعد للاتحاد مهدي عبدالرحيم، ورئيس الجهاز الفني بالاتحاد فوزية عباس، والمدير الفني بالاتحاد محمد عبدالله محمد، وممثلو الأندية الأعضاء.

وناقش الاجتماع الخطط والبرامج الفنية للموسم الرياضي 2019، والاطلاع على المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية، سواء على المستوى القاري أو العالمي، كما تطرق الاجتماع إلى الأهداف الفنية من مشاركة الأكاديميات المعتمدة في المسابقات الرسمية، وخرج الاجتماع بتوصية مشاركة الفئات المشمولة بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة، في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، من أجل زيادة قوتها من خلال دخول مدارس مختلفة من شأنها أن ترفع المستوى الفني العام للبطولة.