المصدر: الامارات اليوم

نصري

عرض البلجيكي فينسنت كومباني على زميله السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي سمير نصري، الانضمام إلى أندرلخت البلجيكي، بحسب صحيفة «فوتبول كرانت» البلجيكية، مشيرة إلى أن نصري رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي، مقارنة بالعرض الذي حصل عليه من شباب الأهلي.

قرار

تدرس جهة رياضية مرموقة الجوانب الخاصة بقرارها الأخير بإغلاق أحد المراكز التي تتبع الى إدارتها المباشرة بعد تلقيها تقارير رسمية بوجود مخالفات في المركز، حرصاً من هذه الجهة على سلامة موقفها وسلامة الآخرين في حال ترتب على هذه المخالفات أي أمور قانونية.

الحسن

هنأ نادي الشارقة على حسابه عبر «تويتر» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الحسن صالح، بإكماله 28 عاماً، متمنياً له التوفيق والنجاح دائماً، علماً بأن الحسن يعد من اللاعبين المميزين الذين أسهموا في فوز الفريق أخيراً بلقب الدوري.