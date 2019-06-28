المصدر: الامارات اليوم

سيميدو

نشر لاعب منتخب البرتغال وبرشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو، صورة له أثناء وجوده في دبي، أول من أمس، على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ زار حديقة حيوانات خاصة بأحد رجال الأعمال في دبي.

جلسة

أكد رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، المستشار عادل الجنيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن اللجنة حددت الأحد المقبل موعداً للبت في الاستئناف المقدم من نادي الإمارات بما يعرف بواقعة «الغمزة».

صفقات

رصد أحد أندية القمة بدوري الخليج العربي لكرة القدم مبالغ مالية كبيرة مقابل الصفقات الجديدة من اللاعبين المحليين والأجانب، الذين يعكف النادي حالياً على ضمهم إلى صفوفه في الموسم المقبل، بهدف المنافسة على لقب بطولة الدوري.

قرار

وجد قرار الهيئة العامة للرياضة بإعادة أموال الدعم المالي المخصصة لاتحاد الكرة، بعدما تم حجزها في الفترة الماضية، بسبب ازدواجية المناصب الرياضية لثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ارتياحاً لدى اتحاد الكرة، نظراً للاستحقاقات الخارجية التي تنتظر المنتخبات الوطنية، التي تتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة لإعدادها.