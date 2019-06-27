«الهيئة» تنظم بطولة الرماية بمشاركة 30 موظفاً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نظمت إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للرياضة بطولة الرماية لموظفي الهيئة، بنادي الذيد الثقافي الرياضي في الشارقة، ضمن مبادراتها في تعزيز التواصل الداخلي في الهيئة، ورفع روح التناغم الوظيفي، وخصصت أشواط البطولة للبندقية الأولمبية الهوائية لمسافة 10 أمتار، بمشاركة 30 موظفاً من كلا الجنسين من الذكور والإناث.

وتم خلال المبادرة تكريم الفائزين في البطولة التي تصدرها بالمجموع العام وفئة الرجال خالد الكعبي، محققاً المركز المركز الأول، وعبدالله السجواني في المركز الثاني، ومروان آل علي في المركز الثالث، أما فئة السيدات فأحرزت هدى مطر المركز الأول، وهيفاء الظهوري في المركز الثاني، وأماني آل علي حصلت على المركز الثالث، وفي المجموع العام لكلا الفئتين تصدر خالد الكعبي.