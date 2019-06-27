المصدر: الامارات اليوم

غلوبير

ذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية أن نادي النصر بات يمتلك 70% من عقد اللاعب البرازيلي غلوبير دوس سانتوس، الذي تعاقد معه «العميد» أخيراً، قادماً من بوتافوغو البرازيلي، مشيرة إلى أن الأخير سيحصل على 30% من قيمة بيع غلوبير مستقبلاً.

مقر

أعلن أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، عن تخصيص مكان بمقر الهيئة في دبي، ليكون مقراً للصحافيين الذين يغطون أنشطة الهيئة، واصفاً الإعلام والصحافيين بالشريك الاستراتيجي والمهم للهيئة.

الظفرة

انضم لاعب الظفرة، البرتغالي هيلدر جوديس إلى فريق فيتوريا دي سيتوبال في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الظفرة، الذي استغنى عن خدماته بسبب الإصابة، والتي تعرض لها عقب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.