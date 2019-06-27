رياضيون يحذرون «عموري» من السهر والتغذية غير الصحية

المصدر: معاذ كمبال - العين

حذر رياضيون نجم المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن (عموري) من مغبة السهر لأوقات متأخرة، وعدم تناول الوجبات الصحية، خلال الفترة الأولى من عودته من الإصابة الطويلة التي دامت أشهراً، وطالبوه بالإيمان بنفسه وتعزيز ثقته بقدرته على العودة إلى الملاعب بمستوى أفضل، بينما طالبوا، في حديث لـ«الإمارات اليوم» جماهير العين بضرورة مساندته لرفع حالته المعنوية، في ظل المفاوضات الجارية بخصوص عودته لصفوف «الزعيم»، بعد نهاية مشواره مع الهلال.

وكان «عموري»، الذي انتقل بداية الموسم الماضي إلى الفريق السعودي، تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي، لكن اللاعب عاد أخيراً للتدريب بالكرة، فيما يواصل برنامجه العلاجي تحت إشراف الطبيب الإسباني رامون كوجات في برشلونة، بينما قضى إجازة عيد الفطر في مدينة العين، وواصل التدريبات التأهيلية في عيادة نادي العين، كما تم استدعاؤه في القائمة الأخيرة للمنتخب الوطني من قبل المدرب الهولندي مارفيك.

من جانبه، أكد أخصائي الطب الرياضي، طبيب المنتخب الوطني للشباب، ومدير مركز الفجيرة لتأهيل العظام، الدكتور عبدالله بارون، أن الإصابات يمكن أن تؤثر في مستوى اللاعبين، موضحاً أن «عموري» بمقدوره مخالفة التوقعات، واستعادة مستواه السابق بعد التعافي تماماً من العملية الجراحية الثالثة له في الرباط الصليبي، واستكمال مشوار التأهيل الطويل، مؤكداً أنه «لاعب محترف، ويدرك أن عليه الاجتهاد أكثر من أجل العودة لمستواه الطبيعي لذلك يجب عليه المحافظة على نفسه بعدم السهر، وضرورة تناول الوجبات الصحية».

وتابع: «لاعب مثل (عموري) قادر على مخالفة التوقعات والعودة لمستواه المعروف، بخلاف بعض اللاعبين الذين لعبت الإصابة دوراً في اعتزالهم المبكر، في تقديري لديه المقومات التي تساعده، مثل العزيمة والمحافظة على الحالة النفسية العالية، والالتزام بتمارين التقوية والاستمرار في تلقي العلاجات اللازمة، لكن يجب عليه تجنب السهر والتغذية غير الصحية».

وتابع: «عموري أجرى ثلاث عمليات جراحية في الرباط، ويدرك المشوار الطويل الذي خاضه حتى يعود لملامسة الكرة، بالتأكيد هذا الشعور يمكن أن يتسبب في تخوفه من تجدد الإصابة، وهو أمر وارد».

وأضاف: «مستوى اللاعب يمكن أن يتأثر بالإصابة في بداية الأمر، ولكن بعد ذلك اللاعب يستطيع أن يستعيد مستواه بالعزيمة والاجتهاد في التدريبات، وهنالك أمثلة كثيرة في العالم للاعبين عادوا لمستواهم بعد الإصابات، ويجب أن نتذكر أن عموري أجرى عمليتين جراحيتين واستطاع أن يعود بشكل أفضل مما كان عليه».

وبعث الدكتور بارون برسالة لجماهير العين، في ظل الحديث عن احتمال عودة «عموري» إلى العين، فقال: «جماهير العين يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في عودته لمستواه مجدداً، الجماهير يجب عليها أن تسانده معنوياً، وتعيد له شعور الانتماء للملعب الذي شهد تقديمه مستويات مميزة».

وختم بارون حديثه بالتأكيد أن عمر عبدالرحمن يظل قيمة فنية عالية، ويعول عليه الكثير، سواء مع المنتخب أو ناديه، وقال: «الجميع يدعم (عموري) لتجاوز الإصابة، وليس هنالك اختلاف على موهبته العالية جداً».

من جانبه، قال لاعب العين السابق، جمعة خاطر، إن عمر عبدالرحمن سيكون مطالباً بتخطي حاجز الخوف من تجدد الإصابات في بداية عودته للتدريبات الجماعية وخوض المباريات الرسمية، وعليه أن يكون حذراً بشكل أكبر، خصوصاً في الفترة الأولى حتى يستعيد ثقته بنفسه بصورة تدريجية مع تواصل مشاركته في المباريات.

وقال خاطر: الإصابة يمكن أن تؤثر في «عموري»، وسيحتاج للوقت حتى يستعيد مستواه الطبيعي مرة أخرى»، وتابع: «سيكون بحاجة لبعض الوقت حتى يتعافى من آثارها الجانبية، خصوصاً تخطي حاجز الخوف من تجددها، وعليه خلال فترة التأهيل الاهتمام بشكل أكبر بتمارين التقوية والتغذية الصحية».

بدوره، أكد وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن الإصابة لن تمنع عمر عبدالرحمن من الاستمرار في الملاعب، وتقديم المستويات المعروفة عنه قبل الإصابة، مشيراً إلى أن «عموري» لاعب موهوب بالفطرة، لذلك فإن العزيمة والإصرار يكونان لدى هذه النوعية من اللاعبين.

وأضاف الشامسي: «لاعب بحجم عمر عبدالرحمن يدرك أن عليه الحفاظ على نفسه مستقبلاً، بتجنب الاحتكاك واللعب العنيف واللعب بذكاء أكبر حتى لا تتجدد الإصابة مرة أخرى، اللاعب حينما يصاب أكثر من مرة فإن عودته لا تكون بالمستوى نفسه لما قبل الإصابة، وهذا أمر طبيعي ولكن مع مرور المباريات سيستعيد مستوياته».

- «عموري» أجرى ثلاث عمليات جراحية

في الرباط الصليبي خلال مشواره الكروي،

والأخيرة استمرت لأشهر طويلة منذ أكتوبر الماضي،

قبل أن يتعافى منها أخيراً.