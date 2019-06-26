المصدر: الامارات اليوم

توزيه

ذكرت صحيفة «أوغوغو» البرتغالية، أن نادي النصر تعاقد مع البرتغالي أنطونيو كارفالهو «توزيه» قادماً من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مشيرة إلى أن اللاعب انضم إلى «العميد» بعدما جدد عقده مع فيتوريا لموسمين.

عمبر

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن تعثر صفقة انضمام لاعب شباب الأهلي وليد عمبر إلى اتحاد كلباء بعد دخول ناديين تعهدا بدفع راتبه الشهري كاملاً، بحيث لا يتكفل ناديه الأصلي بأي تبعات مالية.

وكيل

تحوّل لاعب أجنبي سبق له اللعب في أحد أندية دوري الخليج العربي الى وكيل أعمال لاعبين ومدربين منذ اعتزاله، وقرر أن يتخذ من الإمارات مركزاً لعمله، مستفيداً من الخبرة المتراكمة لديه في السوق الإماراتية.