الشطرنج يشارك في بطولة العرب بالأردن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر اتحاد الشطرنج في اجتماعه الذي ترأسه سرحان المعيني، اعتماد المشاركة في بطولة العرب الفردية للفئات السنية من فئة تحت 6 سنوات إلى تحت 20 سنة للذكور والإناث في الفترة من 19-27 يوليو في العاصمة الأردنية عمان.

وأعلن الاتحاد في بيان أمس، أنه اعتمد الوفد المشارك الذي يضم رئيس الاتحاد سرحان المعيني، والأمين العام حسين خلفان الشامسي، ورئيس الجهاز الفني فوزية عباس، ومدرب منتخب الرجال قسطنطين لاندا، ومدرب منتخب الفتيات والتر أرينسيبيا، فضلاً عن 21 لاعبا ولاعبة.

كما وافق الاتحاد على توصية الجهاز الفني بترشيح حكم الاتحاد الدولي أحمد النعيمي للقب حكم دولي، وكذلك ترشيح الحكمين ماجد العبدولي وسلمان الطاهر للقب حكم اتحاد دولي، وذلك بعد استكمالهم كل متطلبات وشروط الترشح.