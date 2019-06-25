المصدر: الامارات اليوم

آلية

تترقب الأوساط الرياضية، أن تكشف لجنة دوري المحترفين عن الآلية الخاصة بقرار تطبيق سقف رواتب اللاعبين المواطنين، بعدما قررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أخيراً، إحالة الأمر للجنة دوري المحترفين وإخضاعه لمزيد من الدراسة.

الرميثي

استغرب رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم أحمد الرميثي، من هجوم بعض الجماهير بالتعليقات على حسابه في «تويتر»، وقال في تغريدة: «شو السالفة، قمت لقيت جمهور نادي يمنشني لأن ناديه جدد مع لاعبه».

رسالة

وجّه لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، رسالة إلى لاعب العين، ريان يسلم، بعدما جدد الأخير عقده مع «الزعيم»، إذ نشر ماجد على حسابه في «إنستغرام» صورة ريان يسلم وهو يقوم بتقبيل قميص العين، متمنياً التوفيق للاعب الشاب.