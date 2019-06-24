ختام المرحلة الأولى من برنامج مجلس دبي لتطوير المواهب الشابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات المرحلة الأولى من «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية، بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري بالعالم.

وتبدأ فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج في شهر أغسطس المقبل، حيث سيتم إيفاد اللاعبين إلى إسبانيا للمشاركة في معسكر تدريبي، الذي يتضمن تدريبات ومُباريات تنافسية مع أفضل أندية الشباب في إسبانيا.

وقال مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي: «شهدت المرحلة الأولى من برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة نجاحاً كبيراً بفضل التجاوب والالتزام الكبيرين من اللاعبين الذين حرصوا على حضور التدريبات كافة دون انقطاع وتفاعلهم مع المدربين، وهذا يدل على فعالية البرنامج وحرص اللاعبين على التطور المستمر، وكانت المرحلة الأولى عبارة عن فترة إعداد داخلي تلقى خلالها اللاعبون مجموعة من التمارين الفنية والعملية على يد مدربين مختصين، وذلك بالتعاون مع اللاليغا، وأقيمت التدريبات في مختلف مدن الدولة بأبوظبي ودبي، واستمرت لأكثر من أسبوعين».

وأضاف علي عمر: «يحرص المجلس على أن يكون مسار تطوير الجانب المهاري للاعبين على مستوى مسارهم التعليمي نفسه، ومن الأسس التي نسير عليها أن اللاعب لابد أن يكون موهوباً ومتفوقاً دراسياً، وكانت هناك متابعة مستمرة على دراسة اللاعبين التي تعتبر أولوية قصوى وتأتي في المقام الأول، ولذلك قمنا بإيقاف التدريبات خلال فترة الاختبارات الدراسية، على أن يسافر اللاعبون إلى إسبانيا في أغسطس المقبل لبدء المرحلة الثانية من البرنامج، وتم اختيار اللاعبين بالتنسيق الكامل مع الأندية، حيث يمثل هؤلاء اللاعبون حجر أساس في الفرق، ولا يمكن الاستغناء عنهم في الأندية، لذلك سيتم إلحاقهم في مراكزهم نفسها بالفرق بعد الانتهاء من البرنامج».

وقال مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري: «أسهم البرنامج في تقييم مستويات اللاعبين ليكونوا جاهزين للمشاركة في المرحلة الثانية باللاليغا، كما أنه دعم الترابط بين لاعبي مختلف أنديتنا وهو ما يخدم الفرق الأولى بالأندية بشكل عام والمنتخب الوطني بشكل خاص، ويأتي الهدف من تنظيم هذا البرنامج إلى إكساب اللاعبين الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبي أفضل دوري في العالم،وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية، وتُعطى أولوية الاختيارات للاعبين الشباب المُشاركين مع المنتخبات الوطنية».

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد تضمنت مشاركة اللاعبين وحراس المرمى الذين تم اختيارهم من أندية دبي في حصص تدريبية خاصة أقيمت تحت قيادة مدربي «لاليغا» الإسبان، وأقيمت في أماكن مختلفة بالدولة من أبرزها استاد «ذا سيفينز» في دبي.

ويضم البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية المشاركون من أندية دبي، وهم: المهاجم ربيع حسن علي سالمين البلوشي من نادي الوصل، الحارس يوسف فهد محمد آل رحمة من نادي الوصل، ومن نادي حتا يشارك المهاجم سيف سالم خلفان البدواوي، والمدافع فارس سالم ربيع البدواوي، ومن نادي شباب الأهلي يشارك المهاجم خليفة خميس سعد، والحارس موسى عبدالله موسى، ومن نادي النصر يشارك المدافع أحمد جاسم حسن البلوشي، والمهاجم علي محمود حسين الجسمي.

• البرنامج يهدف إلى تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية.