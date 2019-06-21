المصدر: الامارات اليوم

تعاقد

أكد مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» أن العنابي اقترب من ضم البرازيلي فولتان (18 عاماً) قادماً من ساو بيرناردو البرازيلي، حيث سيتم تسجيله في فئة المقيمين، بعد فترة معايشة بالنادي.

موظف

استعان اتحاد لعبة جماعية بموظف من جهة رياضية للاستفادة منه في إنجاز بعض المهام، لكنه وجد نفسه بلا مهام، رغم أن رئيس الاتحاد أوصى به.

إعارة

عرض أحد الأندية إعارة مدافعه الشاب بعد التواصل مع مشجع مقرب لنادٍ آخر، رغم أن اللاعب شارك أساسياً في الموسم الماضي.

عامر

علمت «الإمارات اليوم» أن العين لن يجدد عقد عامر عبدالرحمن، الذي ينتهي الشهر المقبل.

عجمان

أشاد مشجعون في موقعي «تويتر» و«إنستغرام» بالطريقة التي قدم بها عجمان لاعبه الجديد محمد إبراهيم.