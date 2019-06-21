«دبي الرياضي» يدعم المؤسسات العقابية والإصلاحية بأجهزة لياقة بدنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقوم مجلس دبي الرياضي، خلال الأسبوع المقبل، بتزويد المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي بأجهزة لياقة بدنية، وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به كلتا المؤسستين، بهدف حماية المجتمع من خلال الرياضة، وتعزيز التعاون بين أفراده من خلال العديد من الفعاليات التي يتم تنظيمها على مدار العام، وبهدف توفير فرصة ممارسة الرياضة والنشاط البدني للنزلاء والنزيلات على مدار اليوم، وضمان توافر بيئة رياضية صحية داخل هذه المراكز.

ويواصل المجلس برنامجه الرياضي التأهيلي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي ينظمه بالتعاون مع شرطة دبي، للعام الثالث على التوالي، ضمن الخطة التنفيذية المشتركة بين المؤسستين، وفي إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي تهدف إلى توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع.

وترأس أمين عام المجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وفداً من مجلس دبي الرياضي لزيارة الإدارة العامة لمراكز النزلاء العقابية والإصلاحية بدبي، التي سيتم تزويدها بالمعدات الرياضية، حيث التقوا بالعميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، وعدد من المسؤولين في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وتقرر تنظيم حصص رياضية يومية للنزلاء والنزيلات، بإشراف المدربين من النزلاء والنزيلات الذين تم إعدادهم من خلال «البرنامج الرياضي للمؤسسات العقابية والإصلاحية»، الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع الإدارة العامة للمراكز العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، لإعداد وتأهيل النزلاء من الرجال والنساء للاندماج في المجتمع، ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل بعد خروجهم من المركز للعمل مدربين وحكاماً، حيث نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية التأهيلية، بالتعاون مع الاتحادات المحلية والدولية.

وقال العميد علي الشمالي في تصريحات صحافية: «نشكر مجلس دبي على تعاونهم المتميز، وإقامة دورات رياضية للنزلاء على مدار العام، بدأت بإعداد دورة إعداد حكام كرة سلة، ودورة إعداد مدربي لياقة بدنية للنزلاء ومدربي يوغا لإيجاد بيئة رياضية سليمة داخل المراكز، وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها في العالم، حيث يتمكن المتدربون من إدارة حصص لياقة بدنية للنزلاء داخل المراكز، إضافة إلى أنها تؤهل النزيل للاندماج في المجتمع بعد خروجه من المركز، والعمل في صالات اللياقة البدنية».

وتم تنظيم أربع دورات تدريبية لإعداد مدربي اللياقة البدنية، تحت إشراف الاتحاد الدولي لمدربي اللياقة البدنية (ICREPS)، كما تم تنظيم دورتي إعداد مدربي يوغا والإسعافات الأولية للإصابات الرياضية، ودورة إعداد حكام كرة سلة، وفي نهاية كل دورة تم منح الدارسين الشهادات المعتمدة دولياً، التي ستؤهل النزلاء من كل الجنسيات للعمل.

- الدورات الرياضية للنزلاء تهدف إلى مساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

- تنظيم دورة لمدربي اليوغا للمرة الأولى في العالم.