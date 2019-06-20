المصدر: الامارات اليوم

جراحة

أجرى لاعب فريق اتحاد كلباء والمنتخب الأولمبي ماجد راشد، عملية جراحية بالأنف في أحد مستشفيات دبي وتكللت بالنجاح، ونشر الحساب الرسمي للمنتخبات الوطنية الذي يتبع لإدارة الإعلام في اتحاد الكرة تغريدة تمنّى من خلالها السلامة للاعب.

خمينيز

قام عدد كبير من لاعبي شباب الأهلي، بتهنئة اللاعب التشيلي لويس أنطونيو خمينيز، بمناسبة عيد مولده، وذلك بنشر صورة اللاعب على حساباتهم في «إنستغرام»، وكان أبرزهم سالمين خميس ووليد حسين وماجد حسن.

غاريدو

كشفت صحيفة «شوف» المغربية أن مدرب العين السابق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو أصبح على بعد خطوة من تولي تدريب فريق اتحاد طنجة المغربي، وأشارت الصحيفة إلى أن غاريدو نجح مع فريق الرجاء البيضاوي، وخاض بعد ذلك تجربة مع فريق العين لكنها لم تكن ناجحة.