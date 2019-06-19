المصدر: الامارات اليوم

فينسيوس

خاض لاعب الوصل، السابق، البرازيلي فينسيوس حصة تدريبية مع لاعب العين، السابق كايو فيرنانديز، في إحدى الصالات الرياضية في البرازيل، إذ يستعد كايو للانضمام إلى بنفيكا البرتغالي، بينما تلقى فينسيوس عرضاً من سييرا البرازيلي.

معسكر

تعقد لجنة حكام كرة القدم اجتماعاً مهماً خلال الأسبوع المقبل، لبحث ترتيبات المعسكر الخارجي في ألمانيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، علماً بأن المعسكر المرتقب سيشهد محاضرات عن التعديلات الجديدة وتقنية (الفار).

منتخبات

تعقد لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة اجتماعا الساعة 3 ظهر اليوم في دبي لبحث برنامج إعداد المنتخبات في مقدمتها المنتخب الأول ومشاركته في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.