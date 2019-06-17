«فيكتوري تيم» الأسرع في جائزة المجر للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق نجم فريق «فيكتوري تيم» المتسابق النمساوي كيفين رايتيرير قائد دراجة «فيكتوري 90» المركز الأول في سباق أفضل زمن ضمن جائزة المجر الكبرى للدراجات المائية (الجولة الثانية من بطولة القارات الأوروبية 2019)، التي اختتمت أمس في بحيرة نييرغيهازا. وتعد بطولة القارات الأوروبية واحدة من أهم البطولات الدولية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» وبإشراف مؤسسة «اتش 2 أو» للأحداث الرياضية البحرية، وتشمل جولة المجر العديد من الفئات منها: واقف جي بي 1 و2 و3، وناشئين 2.3 و3.3، ومخضرمين وسيدات، وجالس جي بي 1 و2 و3، ومخضرمين وسيدات، والحركات الاستعراضية.

وسجل المتسابق النمساوي زمناً قدره 1:47:99 دقيقة أهله لصدارة سباق الزمن للمرة الثانية بعد نجاحه في الجولة الأولى التي جرت في البرتغال، متقدماً على أقرب ملاحقيه السويدي دانيال أندرسون بفارق 5:23 ثوان، وبقية المشاركين في هذه الفئة واللذين وصل عددهم إلى 12 متسابقاً.

وأكد رايتيرير أنه ماضٍ نحو إهداء مؤسسة الفيكتوري تيم لقباً عالمياً جديداً في البطولة الأوروبية، بعدما نجح العام الماضي في الفوز بلقب بطولة العالم في فئة واقف جي بي 1 التي يتصدرها أيضاً حالياً بعد مضي نصف المشوار وختام جولتين. ويتصدر نجم فريق الفيكتوري تيم الترتيب العام لفئة واقف جي بي 1 قبل بداية جولة بحيرة نييرغيهازا برصيد 75 نقطة، ويطمح إلى إضافة المزيد من النقاط قبيل الوصول إلى محطة الختام المرتقبة والجولة الثالثة من بطولة القارات الأوروبية التي تستضيفها العاصمة الكرواتية زغرب نهاية شهر يونيو الجاري.