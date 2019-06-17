«تكساس هولد» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج المهر «ار بي تكساس هولد اي ام» الذي يعود لفريق بيرلي والمالك الإماراتي خالد علي الإبراهيم، بلقب المحطة الأميركية الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السادسة والعشرين، التي شهدها مضمار تشرشل داونز الرملي بمدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، أول من أمس.

وأقيمت منافسات الكأس الغالية ضمن مهرجان داونز افتر دارك الشهير، الذي شهد مشاركة 120 خيلاً في 11 شوطاً، وبحضور أكثر من 50 ألف متفرج تابعوا السباق من مدرجات ومنصات المضمار العريق، في أمسية تخللتها العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات الترفيهية والموسيقية.

وتمكن «تكساس هولد» من قطع المسافة بزمن 1:56:45 دقيقة وبفارق مريح وكبير عن أقرب منافسيه «ميزدورا»، فيما جاء «ماجيك مان» بالمرتبة الثالثة، وحل رابعاً «ايستر مان» الذي كان من أبرز المرشحين لخطف لقب السباق.

ويبلغ «تكساس هولد» أربع سنوات وينحدر من نسل «تي ام فرد تكساس» و«ار بي ساند ستورم» والفرس بيرنج ساند، ويملك في رصيد مشاركاته التي بدأت منذ عام 2018 ولغاية السباق الأخير الفوز بخمس سباقات من أصل 10 مشاركات، ووقف ثانياً مرة واحدة، فيما جاء في المرتبة الثالثة ثلاث مرات، وفي ختام مشاركته بالكأس الغالية استطاع «تكساس هولد» المحافظة على سجل انتصاراته وعدم الخسارة في سباقات 2019 حتى الآن.

ويمثل فوز «تكساس هولد» ولادة بطل جديد في عالم سباقات الخيل الكبيرة «جروب 1» واستمرار التنوع في أبطال المحطات الأميركية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، كما يشكل نجاحاً مهماً لملاك الخيول المواطنين ومشوارهم المميز بتواجدهم القوي في اهم وأكبر محافل الخيول العالمية، الأمر الذي يعزز مسيرة ريادة الإمارات وإنجازاتها الكبيرة في سباقات الخيل العالمية.

وفي ختام السباق توج مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، فريق بيرلي باللقب بحضور ملاكه والمدربة نيكول روجيري والفارس غابرييل سايز.

الرحماني: معطيات محطة أميركا تضاعف المكتسبات

توجّه مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام السباقات، فيصل الرحماني، بالتهنئة لفريق بيرلي المتوج بلقب المحطة الثالثة الأميركية، مشيداً بحضور المالك الإماراتي خالد علي الابراهيم، الذي عزز من تنامي مشهد الحضور الفاعل للملاك الإماراتيين في مضامير سباقات الخيل العالمية، مبيناً ان الامر يعكس حرصهم الكبير على مضاعفة المنجزات التي تسجلها الدولة في عالم الخيل والسباقات.

وقال الرحماني: «وفقاً للمعطيات ولغة الارقام، نبارك للقيادة الرشيدة وقطاع الفروسية النجاحات الكبيرة التي حققها سباق كأس رئيس الدولة في المحطة الأميركية بكل المستويات والاصعدة، بداية من مكانة السباق وتصنيفه بجروب 1، ومشاركة نخبة الخيول الاميركية، بجانب الحضور الجماهيري الذي فاق 50 ألف متفرج في مهرجان داونز افتر دارك الشهير الذي تضمن 11 سباقاً ومشاركة 120 خيلاً، بجانب تنظيمها بمضمار تشرشل داونز العريق للعام الرابع على التوالي».

وأضاف: «ما شهده سباق المحطة الأميركية يمثل اضافة كبيرة لمسيرة النسخة السادسة والعشرين، ودورها الريادي في دعم مساعي الإمارات ونهجها في عام التسامح، والعمل على ترسيخ خطط التطوير لإعلاء الخيل العربي، وتعزيز مكانته في مشهد السباقات العالمية».