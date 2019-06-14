«عمومية ألعاب القوى» توافق على 7 أكتوبر موعداً لانتخابات جديدة

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى، بالإجماع، على أن يكون السابع من أكتوبر المقبل موعداً لانتخابات تكميلية جديدة، كما أيدت تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد، برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، بعد قبول استقالة رئيس اتحاد اللعبة المستشار أحمد الكمالي.

ورحبت الجمعية بتوصيات اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تضمنت إلى جانب تشكيل لجنة مؤقتة وقبول استقالة رئيس الاتحاد، تحديد كذلك السابع من أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات المبكرة، طبقاً للنظام الأساسي للاتحاد، حيث سيتم اختيار رئيس ومجلس إدارة جديد، وسيحضرها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي رحب بالإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل الجمعية العمومية أمس.

واعتمدت عمومية ألعاب القوى كذلك سحب الثقة وإسقاط العضوية عن أمين السر العام صالح محمد حسن، مع تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة محمد العامري، وتضم في عضويتها حمد خادم ومحمد كاهور وحسن المرزوقي. وهذا بجانب لجنة أخرى للطعون يترأسها حمدان الزيودي. ويمتد عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد لـ90 يوماً، حتى حلول موعد الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة جديد يستمر لمدة عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بفندق ميلينيوم المطار بدبي، وحضره ممثلو الأندية الـ21 من أصل 22 نادياً تتشكل منها الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى. وحضر الاجتماع كذلك، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي حميد القطامي، وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية طلال الشنقيطي، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة سليمان، رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، والعميد صالح بن عاشور، الأمين العام المكلف تسيير أمور الاتحاد، وأعضاء اللجنة المؤقتة.

وقال القطامي في تصريحات صحافية: اللجنة الأولمبية هدفها خدمة رياضة الإمارات في المقام الأول داخلياً وخارجياً، واستقرار عمل الاتحادات الرياضية الوطنية العامل الأساسي لنجاح الرياضيين الذين يحملون اسم الوطن في كل المحافل.

وأضاف: نسعى باستمرار لمد جسور التعاون وعقد الشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية القارية والدولية، وذلك استناداً للمادة 21 من الميثاق الأولمبي الوطني للإمارات الذي يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية، وتم التدخل في أزمة اتحاد ألعاب القوى بالإطار القانوني الذي يتضمنه الميثاق في تلك المادة، وينص على التصدي لكل التجاوزات في مجال تطبيق اللوائح والقرارات التي تصدرها المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية، أو المؤسسات الرياضية التي تعترف بها اللجنة، والتدخل في إيقافها، واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية بأي شكل تقرره اللجنة.

يذكر أن اللجنة الأولمبية كانت قد شكلت لجنة للتحقيق في الممارسات الصادرة عن اتحاد ألعاب القوى، بعد الشكاوى المتعددة التي وصلت من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى التصرفات السلبية لبعض الأعضاء.

وباشرت لجنة التحقيق في مايو الماضي بالتحقيق مع أمين السر العام للاتحاد نتيجة العديد من المخالفات المرتكبة بحق رياضة الإمارات والمخالفة الصريحة للوائح والأنظمة المعمول بها، ومخاطبة المنظمات الدولية دون علم أو موافقة مسبقة من الجهات الرياضية متجاوزاً المؤسسات الرسمية ومخالفاً للقانون والتعاميم الرسمية الصادرة، بهذا الشأن رغم العلم الصريح بذلك.

وتقول اللجنة الأولمبية إن هذا الأمر أساء لرياضة الإمارات أمام المنظمات الدولية، بجانب التعسف في العديد من القرارات، كما استمعت اللجنة إلى رئيس الاتحاد ونائبه ناصر المعمري، والعديد من أصحاب الشأن في مقر اللجنة.

وخلصت إلى استحالة المضي بروح الفريق الواحد في إدارة شؤون اتحاد ألعاب القوى بين الأعضاء. وأكدت اللجنة أنه اتضح للجنة التحقيق أن التنافر والخصومة القائمة والانقسام بين مجموعتين متنافرتين من أعضاء مجلس الإدارة يضر بشكل مباشر إدارة البرامج الوطنية والمصلحة العليا للرياضة، ويؤثر في تنفيذ البرامج الفنية وبرامج الرياضيين، ما سينعكس سلباً على الوجود الرياضي والتنافسي في المشاركات الخارجية.

أهم قرارات العمومية:

■قبول استقالة رئيس اتحاد ألعاب القوى، وسحب الثقة وإسقاط عضوية أمين السر العام.

■اعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان.

■الموافقة على اعتماد 7 أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التكميلية الجديدة للاتحاد.

21

من أصل 22 نادياً

حضرت أعمال الجمعية

العمومية غير العادية

لاتحاد ألعاب القوى

أمس.