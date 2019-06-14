المصدر: الامارات اليوم

اختيار

انتقد عضو مجلس إدارة سابق في أحد أندية دوري الخليج العربي، الطريقة التي تتبعها إدارة ناديه، في الوقت الحالي، في اختيار اللاعبين الأجانب، لافتاً إلى أن رئيس النادي يعتمد على ابنه في اختيارهم، بدلاً من تشكيل لجنة فنية تتولى المهمة.

فوزي

قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن شركة كرة القدم لا تعلم شيئاً عما تردد بشأن تلقي الظهير الأيمن محمد فوزي (29 عاماً)، عرضاً من الشارقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف أن اللاعب نفسه موجود حالياً خارج الدولة لقضاء إجازته السنوية.

أجانب

خرجت إدارة أحد أندية دوري الدرجة الأولى عن المعهود وكلفت مدرب الفريق بالبحث عن لاعبين أجانب، بحسب توجهاته الفنية، وبما يسهم في تقوية القدرة الهجومية للفريق، دون تدخّل منها في حالة غير مسبوقة في دوري الهواة.

ودية

وصل منتخب جنوب إفريقيا إلى دبي، لخوض معسكر إعدادي قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في مصر 21 الجاري، إذ يلتقي «الأولاد» مع غانا ودياً، الإثنين المقبل، ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولة القارية.