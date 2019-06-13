جودو الفجيرة للفنون القتالية يتطلع لذهب دولية تايلند

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

غادر اليوم الى تايلند فريق الجودو لنادي الفجيرة للفنون القتالية للمشاركة في بطولة تايلند بالجودو والتي تقام في مدينة جيانغ مين خلال الفترة من 14-18 يونيو الجاري بالجودو الفردي والكاتا والتي تقام بمشاركة 25 دولة من مختلف الدول المتطورة بالجودو، فضلا عن المشاركة في اختبار الحكام ويمثل الدولة من الفجيرة الحكم الدولي هشام ال علي من خلال تحكيم البطولة

وتضم البعثة كل من مدرب الفريق الدكتور موح صالح الموح رئيسا للبعثة واللاعبين عبد الله نعمتوف بوزن 66 كيلوغرام، وبذات الوزن سيليو سوزا، وخالد الشحي بوزن 73 كيلوغرام، وياسين نعمتوف بوزن73 كيلوغرام ايضا، وإسلام عطوة بوزن 81 كيلو غرام، بينما سيغيب عن البعثة لاعب منتخب الامارات احمد الحوسني بوزن 60 كيلوغرام لارتباطه باداء الامتحانات المدرسية، وفي هذا السياق توجه المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية نادر ابو شاويش باسمى ايات الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي للدعم اللامحدود الذي مهد للنجاح الذي حققه لاعبي النادي وساهم بالنقلة النوعية في الاداء والنتائج وحث لاعبي بعثة الجودو على بذل المزيد من الجهود لتحقيق افضل النتائج، متمنيا لهم النجاح الباهر

وكان فريق الجودو لنادي الفجيرة للفنون القتالية قد شارك في النسخة الماضية وحقق ياسين نعمتوف الميدالية الذهبية.