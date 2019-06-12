«عمان 44» بطل المجموع العام لقوارب التجديف 30 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج القارب عمان 44، التابع لوزارة الشؤون الرياضية، وبقيادة النوخذة حميد بن سالم البحري، بالمركز الأول للمجموع العام (الترتيب العام) لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في الموسم الرياضي 2018-2019.

واستحق الفريق العماني على متن القارب رقم 44 صدارة الترتيب العام لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وحقق القارب العماني العلامة الكاملة في الجولات الثلاث التي جرت في الموسم، وجمع ثلاثة انتصارات في ثلاث جولات، ليكون أول المتأهلين للمشاركة في السباق الأغلى كأس آل مكتوم رقم 21، التي تجمع النخبة من المتفوقين في جميع سباقات الموسم الرياضي، كما فاز بالمركز الأول في ثلاث جولات متتالية.