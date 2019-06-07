المصدر: الامارات اليوم

الطنيجي

كشف مقرّبون من المدرب السابق لنادي الذيد محمد الطنيجي، عن وجود مفاوضات بينه وبين أحد أندية الهواة لتولي تدريبه في الفترة المقبلة.

خورفكان

أكد مصدر داخل خورفكان أن المعسكر التدريبي الخارجي للفريق الأول سيكون على مرحلتين في بلجيكا وهولندا.

دعم

يفكر اتحاد لعبة جماعية في خفض الدعم المالي الشهري الذي يقدمه لبعض الأندية، إذ يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الاتحاد المعني.

زوران

عاد مدرب العين الأسبق، الكرواتي زوران، لناديه السابق دينامو زغرب، مديراً رياضياً بعد إقالته نهاية أبريل الماضي من الهلال.

كايو

هنأ عدد من اللاعبين كايو بانتقاله إلى العين، ونشروا صورهم معه على «إنستغرام»، منهم بندر الأحبابي وعبدالله النقبي ومحمد سرور.