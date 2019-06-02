جمهور الشارقة يتدافع لالتقاط الصور التذكارية مع درع الدوري

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر " توتير" أن اعدادا كبيرة من جمهور النادي تدافعت لالتقاط الصور التذكارية مع درع دوري الخليج العربي لكرة القدم الذي فاز به الفريق أخيرا، وذلك في اعقاب الفعالية التي نظمها النادي باستاد خالد بن محمد في الحزانة وعرض خلالها الدرع وأتاح الفرصة لالتقاط الصور التذكارية معه، مشيرا الى أن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس مجلس إدارة النادي سالم عبيد الشامسي تقديرا لدور الجمهور في الإنجاز الذي حققه الفريق بالفوز بالبطولة.

وشهد اليوم الأول للفعالية حضور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد جمعة بن هندي وأعضاء مجلس الإدارة بجانب أعضاء المركز الإعلامي ولجنة العلاقات العامة المشرفين على الفعالية.

وأضاف النادي " لاقت الفعالية استحسانا واسعاً وقبولا كبيراً من الجمهور الشرقاوي الذي تدافع بكثافة لالتقاط الصور التذكارية مع درع البطولة وتقدم الجمهور بالشكر الى رئيس مجلس إدارة النادي وإدارة النادي على هذه المبادرة وطالب باستمرار مثل هذه المبادرات الجماهيرية، كما حرصت الأسر الشرقاوية على اصطحاب الأطفال لالتقاط الصور مع الدرع من أجل تقوية ارتباطهم بالنادي وتكوين جيل صاعد من محبي النادي ".