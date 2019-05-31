صالح سلطان.. يهوى صيد السمك

المصدر: الامارات اليوم

كشف صانع ألعاب المنتخب الوطني لكرة السلة وفريق نادي النصر صالح سلطان، عن موهبة جديدة، بنشره مقطع فيديو على حسابه في «إنستغرام»، وهو يمارس هواية صيد السمك بأساليب مختلفة. ويعد سلطان أحد أبرز العناصر في الجيل الحالي للسلة الإماراتية، ويمتلك العديد من الهوايات البحرية، مثل التزلج على المياه، وقيادة الدراجات المائية واليخوت.





