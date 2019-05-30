المصدر: الامارات اليوم

تافاريس

دخل أحد أنديتنا، في مفاوضات مع لاعب الرأس الأخضر دغانيني تافاريس، وذلك بعدما تألق تافاريس مع الأهلي السعودي في الموسم الماضي، إذ يرتبط رحيل اللاعب بموافقة «الراقي»، خصوصاً أن عقده يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

عموري

طالب أحد الجماهير الموجودين في ختام دورة رمضانية في رأس الخيمة من لاعب الهلال السعودي عمر عبدالرحمن، ارتداء قميص الوصل الموسم المقبل، ولم يجد اللاعب مخرجاً من الرد سوى قول «إن شاء الله».

مكافآت

يدرس أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي توزيع مكافآت مالية كبيرة للاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، قبل عيد الفطر المبارك، تقديراً للدور الكبير في إعادة الفريق للواجهة وتحقيق إنجاز تاريخي وإسعاد جماهير النادي.