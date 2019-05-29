المصدر: الامارات اليوم

تعثر

كشف مسؤول كبير بأحد الأندية عن أن المغالاة في المطالب المالية سببت تعثر المفاوضات مع أحد اللاعبين الأجانب لتجديد عقده، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت مستمرة حتى آخر لحظة، بحضور وكيل أعماله.

خورفكان

نفى مصدر داخل نادي خورفكان ما تردد في الأوساط الرياضية عن استغناء إدارة النادي عن جميع لاعبي الفريق الأول الذي قاده للصعود، بداعي عدم أهليتهم للعب في المحترفين، مؤكداً أنه تم التجديد للعديد منهم.

بيرغ

حصل لاعب فريق العين، السويدي ماركوس بيرغ، الذي انتهى عقده مع «الزعيم»، على دفعة معنوية كبيرة، وذلك باستدعائه من قبل مدرب منتخب بلاده، يان اندرسون، لمواجهة مالطا وإسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لـ«يورو 2020».