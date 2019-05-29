سالم الشامسي: رؤية سلطان القاسمي هي الأساس في تطوير المنظومة الرياضية بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الشامسي، أنهم في نادي الشارقة الرياضي يتقدمون بالشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم والاهتمام الكبير واللامحدود من سموّه.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، الثاقبة الاستشرافية، هي الأساس في تطوير المنظومة الرياضية بإمارة الشارقة، فقد اكتملت فرحتنا برؤية ومصافحة سموّه، ما يعدّ حافزاً لمواصلة الجهود على درب البطولات في المسابقات المقبلة».

وعبّر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عن فخره وفخر كل أبناء النادي باستقبال صاحب السموّ حاكم الشارقة، لأبطال دوري الخليج العربي، والفرق المتوّجة بألقاب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد المحلية والخليجية والآسيوية، وأصحاب الإنجازات الفردية لموسم 2018-2019، وذلك بقصر البديع أول من أمس. وأكد الشامسي أن «كل أسرة نادي الشارقة تتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السموّ حاكم الشارقة، على مكرمة سموّه السخية ودعمه اللامحدود لأبنائه في نادي الشارقة الرياضي».

وقال الشامسي: «نتقدم كذلك بالشكر إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وقرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى كل من أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، بالشكر والتقدير والثناء بما يقدمونه من دعم لا محدود لنادي الشارقة وللرياضة في الإمارة الباسمة».

وتابع الشامسي: «استمعنا بآذان صاغية لكلمة سموّه خلال اللقاء المبارك الذي جمعنا بسموّه، وسنعمل بكل جد على تطبيق نصائح سموّه وتنفيذ توجيهاته السامية، لتطوير الأداء ومنهجية العمل والمحافظة على المراكز الأولى».

وأردف قائلاً: «الفوز بدرع الدوري هذا الموسم جاء في توقيت مناسب جداً، لإعطاء المنظومة دفعة قوية بعد قرار الدمج،

ولايزال لدينا عمل كبير لنستمر في إضافة المزيد من البطولات، ونتمنى ألا تغيب شمس (الملك) عن البطولات المحلية، إلى جانب العمل بكل قوة للعودة إلى البطولات الخارجية».

وشدّد كذلك رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على الدور الكبير الذي قام به كل العاملين في النادي، من إداريين وفنيين، وثمّن كذلك دور وسائل الإعلام، معتبراً إياهم الشريك الاستراتيجي الدائم للنادي.

الجنيبي: نهنئ أبطال الموسم.. وسنواصل الجهود لتحقيق الريادة

هنأ نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، أبطال الموسم المنصرم لكرة القدم، وقال: «نهنئ الأبطال، وسنواصل الجهود لتحقيق الريادة والتميز، بالتعاون مع الأندية، سيراً على نهج القيادة الرشيدة».

وأشاد الجنيبي بما قدمه الشارقة بطل دوري الخليج العربي، والوحدة بطل كأس سوبر الخليج العربي، وشباب الأهلي المتوّج بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، والعين الذي أحرز دوري تحت 21 سنة، وخورفكان وحتا الصاعدان إلى «الأضواء».

وثمّن الجنيبي جهود الأندية في تطوير كرة القدم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص.

- سالم الشامسي أكد أن الفوز بدرع الدوري جاء في توقيت مناسب، لإعطاء دفعة قوية بعد قرار الدمج.