نادي الجزيرة يناقش إرساء ركائز النجاح المؤسسي واستدامة الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

ناقش نادي الجزيرة الرياضي الثقافي التقدم الذي يحققه في مختلف الجوانب الإدارية والرياضية والمؤسسية بعد مرور عام على إطلاق رؤيته للتحديث والتطوير التي يمثلها شعار "فريق واحد، هدف واحد، تاريخ عريق، ومستقبل مشرق".

جاء ذلك خلال لقاء رمضاني بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات النادي التي تشمل "الجزيرة لكرة القدم" و"الجزيرة للألعاب المصاحبة" و"الجزيرة كابيتال للاستثمار" وعدد كبير من أقطاب النادي وأعضاء مجالس الإدارة السابقين وعدد من اللاعبين الحاليين والقدامى والعاملين في الإدارة التنفيذية للنادي وعشاق وجماهير النادي.

كما حضر الملتقى محمد سيف السويدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم وحمد بن بروك رئيس مجلس إدارة النادي سابقا وراشد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية وأعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بمن فيهم .. خالد محمد بالعمى وحمد الحر السويدي وطارق أحمد المسعود وعايض مبخوت الهاجري، وحضره أيضا أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية.

وكان اللقاء الرمضاني مناسبةً جمعت أعضاء أسرة النادي ومشجعيه حيث جرى خلالها استعراض التقدم الذي تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والأسس الراسخة والمتينة التي تم إرساؤها لتحويل "الجزيرة" إلى مثال للأندية الرياضية الناجحة.

وألقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر كلمة في بداية الملتقى نقل من خلالها تحيات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس الشرف الرئيس الفخري للنادي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي، إلى كافة أعضاء أسرة نادي الجزيرة.

وثمّن الجابر، عاليا توجيهات ومتابعة قيادة النادي وإهتمامها وحرصها على تطبيق وتفعيل أفضل الممارسات والالتزام بأرقى معايير الأداء لضمان البناءِ على التاريخ العريق للنادي والدفع قدما بمسيرته نحو مستقبل مشرقٍ من النجاح والتميز.. وتوجه معاليه كذلك بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي لدعمهم المتواصل للنادي.

وقال الدكتور سلطان الجابر: "من خلال رؤية القيادة وجهود اللاعبين ودعم المشجعين، يمتلك نادي الجزيرة تاريخاً طويلاً من النجاح والتميز في الملاعب، وهذا ما منحه لقب - فخر أبوظبي - بكل جدارة واستحقاق".. مشيرا إلى أن أعضاء النادي يتميزون بالتزامهم بمجموعة من القيم الإيجابية التي تشمل تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والطموح الدائم نحو الإنجاز والتألق، والتحلي بأعلى معايير النزاهة والأخلاق الرياضية الرفيعة، والشغف بالجوهر الحقيقي للرياضة.

وأضاف " شهد نادي الجزيرة خلال العام الماضي انطلاق جهود كبيرة تهدف لإرساء ركائز النجاح المؤسسي المستدام في كافة جوانب ومجالات أنشطة النادي، بما في ذلك الحوكمة، والعمل المؤسسي، والإدارة المالية، ووضع خطط بعيدة المدى للاستثمار في تدريب وتطوير وصقل مهارات اللاعبين الشباب وتكوينهم رياضياً وثقافياً بما يضمن استمرارية الأداء المتميز، إضافة إلى تعزيز الروابط الوثيقة بين النادي وجمهوره الكبير في أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات".

وتابع: " تم تحقيق تقدم كبير خلال الفترة الماضية، وأود هنا أن أشيد بجهود الأخوة والزملاء في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية في جميع شركات النادي.. وعلينا مواصلة العمل لنكون على مستوى الطموحات الكبيرة لنادي الجزيرة وجمهوره، ولضمان أن يكون نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة في دولة الامارات وآسيا والعالم".

