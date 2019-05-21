المصدر: الامارات اليوم

سهيل

احتفى عدد من لاعبي دوري الخليج العربي لكرة القدم بلاعب الظفرة، الدولي سهيل المنصوري بيوم ميلاده الذي صادف أول من أمس، إذ نشر عدد من اللاعبين صورة اللاعب عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعية للتهنئة.

إيمانويل

كشفت تقارير سعودية عن اقتراب مدرب التعاون، البرتغالي بيدرو إيمانويل المتوج أخيراً بكأس خادم الحرمين الشريفين، من تدريب العين، وأشارت إلى أن المدرب اتفق على كل الأمور مع بقاء التوقيع النهائي ليقود الزعيم في الموسم المقبل.

أخبار

عبّر مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية عن استغرابه بشأن الكيفية التي يتم فيها تسريب أخبار الاتحاد لبعض وسائل الإعلام، علماً أن الاتحاد يحاول دائماً إخفاء أخباره المهمة عن الإعلام وكأنها أسرار خاصة، رغم حديثه المستمر عن الشفافية والشراكة مع الإعلام.