الشارقة للالعاب الفردية الاول في رمضانية التايكواندو والدفاع عن النفس ثانيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

توج الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عدد من اللاعبين الفائزين بالميداليات الملونة في تايكواندو البطولة الرمضانية الاولى والتي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالتعاون مع نادي الشارقة للالعاب الفردية، و اختتمت امس في مركز الطفل بالشارقة، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس احمد عبد الرحمن العويس ونائبه احمد الجروان، واعضاء مجلس الادارة طارق جمعة السويدي وعلي عبيد الحمودي، وعضو مجلس ادارة اتحاد التايكواندو، رئيس لجنة المسابقات اسماعيل الصابري ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة من اندية ومراكز امارة الشارقة، وقادها رئيس لجنة الحكام عبد الله سرور.

ونجح نادي الشارقة للالعاب الفردية من الاستحواذ على المركز الاول في جميع الفئات مما قاده للفوز بصدارة الترتيب العام اولا برصيد 293 نقطة، تلاه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس برصيد 181 نقطة ثانيا، ثم نادي اتحاد كلباء برصيد 76 نقطة ثالثا، يليهم بحسب الترتيب اندية مليحة رابعا والحمرية خامسا، والبطائح سادسا، ثم الشارقة لرياضة المرأة سابعا.

وبالمناسبة تقدم رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس احمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير الجزيل للشيخ صقر بن محمد القاسمي لرعايته للبطولة وتتويجه عدد من الفائزين تشجيعا لهم ودعمهم معنويا، ومثنيا على رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي التي ساهمت بالنقلة النوعية لنشاطاته، واصفا ماقدمه المشاركون من مردود فني يبشر بالخير الكبير وبنقلة نوعية عالية بانتظار التايكواندو في اندية الشارقة مثنياعلى الروح الرياضية للاعبين ومعبرا عن سعادته لنجاح البطولة مؤكدا انه سيتم ترجمة معطياتها لنجاحات افضل في البطولات المقبلة، بينما اشاد نائبه احمد سعيد الجروان بالمستويين الفني والذهني خلال تتويجه عدد من اللاعبين واللاعبات الفائزين بالميداليات الملونة مؤكدا ان مجلس ادارة النادي حريص على تطوير هذه المواهب وبما يساهم بنقلة نوعية مستقبلية مضافة تساهم بنتائج افضل في المستقبل، ووصف اسماعيل الصابري عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للتايكواندو ورئيس لجنة المسابقات البطولة بالمميزة فنيا وتنظيميا وان اختيار فئة اللاعبين المواهب والاشبال طرفا اساسيا فيها مهم جدا لدوره بتنشيط اللعبة في الاعمار المبكرة، وقدم شكر ادارة اتحاده، الى مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لحسن التنظيم والدور الفاعل الذي ساهمت به البطولة