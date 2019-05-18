تشكيل مجلس تنفيذي لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه الدوري أمس الجمعة برئاسة المهندس مروان بن غليطة اعتماد تشكيل مجلس تنفيذي لمسابقة دوري الدرجة الأولى على أن يباشر المجلس مهامه ب اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، فيما أكد أمين عام اتحاد الكرة محمد عبد الله بن هزام الظاهري أن هذا القرار يأتي حرصا من الاتحاد على تطوير هذه المسابقة والارتقاء بمستواها الفني والإداري بحيث يقوم المكتب التنفيذي بوضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط وعمليات المتابعة لتسويق وتطوير المسابقة وتطويرها وتوفير مختلف الأسباب اللازمة لتحقيق النجاح والترويج لمنافساتها.

وقال بن هزام في بيان صحافي لاتحاد الكرة" اطلع المجلس خلال اجتماعه على التحضيرات والإجراءات المتخذة للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة المقررة عقدها 23 الجاري في دبي بعد أن تسلمت الأمانة العامة للاتحاد خلال المدة القانونية الواردة في النظام الأساسي، مقترحات وطلبات الأندية التي ستعرض على جدول أعمال العمومية في اجتماعها المقبل".

وأشار الأمين العام لاتحاد الكرة الى أن المجلس وافق كذلك على التوصية المتعلقة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي في إدخال التقارير الطبية للاعبين ابتداء من الموسم المقبل 2019-2020 لجميع اللاعبين ولكافة مراحل المسابقات.