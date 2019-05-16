دبي تستضيف كأس العالم للمبارزة للفتيات غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، في التاسعة من صباح يوم غدٍ بصالة نادي شباب الأهلي، فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للفتيات، دبي 2019، التي ينظمها اتحاد المبارزة للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمشاركة 238 لاعبة من ألمع نجمات وبطلات اللعبة من مختلف دول العالم، يمثلن 47 دولة، ويتنافسن في فئتي الفردي والفرق التي بلغ عددها 29 فريقاً، في واحدة من كبرى البطولات العالمية للعبة النبلاء.

من جانبه، أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أن الاتحاد الدولي للعبة منح الإمارات تنظيم البطولة لمدة أربع سنوات، اعتباراً من النسخة السابقة عام 2018، وحتى نسخة عام 2022، وهو الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات لدى أسرة المبارزة الدولية، لاسيما بعد نجاح النسخة الماضية 2018، وفازت بها الولايات المتحدة الاميركية.

وأكدت الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة مديرة البطولة، الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، أن عدد اللاعبات اللاتي سجلن للمشاركة بالبطولة، بلغ 238 لاعبة، يمثلن 47 دولة، أبرزها فرق الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وأستراليا، وكندا، والصين، ومصر، وكولومبيا، والتشيك، وإسبانيا، وإستونيا، وفرنسا، وإنجلترا، وألمانيا، وهونغ كونغ، والمجر، وجاميكا، واليابان، وكازاخستان، وكوريا، ولوكسمبرغ، وبولندا، وأوزبكستان، ورومانيا، وروسيا، وسنغافورة، وصربيا، وسويسرا، والسويد، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وفنزويلا، بالإضافة إلى لاعبات المنتخب الوطني، حيث تم تسجيل 12 لاعبة من لاعبات الدولة هن: العنود مبروك وريم الشماع ودانة شطاف وعائشة عبيد وشما العبري ومودى الكعبي وزينب الحوسني والعنود الحوسني وشيخة الزعابي وأسماء العلى وشوق بلال وفجر المرزوقي.

وأضافت: «من أبرز اللاعبات المشاركات بالبطولة المصنفة الأولى عالمياً الرومانية آنا ماريا بوبسكا، والمصنفة الثانية الإيطالية مارا نافارا، بالإضافة إلى العديد من صاحبات الترتيب العالمي المتقدم، ما يشير إلى أن البطولة ستحفل بالإثارة والندية والمستويات العالمية لنجمات اللعبة».

وأوضحت أنه في ما يخص نظام البطولة، فقد حددها الاتحاد الدولي بإقامة اليوم الأول لتصفيات الفردي، وتوزيع اللاعبات المشاركات على 25 مجموعة يتبارين بنظام الدوري، على أن تقام مباريات خروج المغلوب لمسابقات الفردي يوم السبت، أما مسابقات الفرق فتقام الأحد المقبل.

برنامج البطولة

من المقرر أن تجرى، غداً الجمعة، مباريات التصفيات لمباريات الفردي، حيث سيتم تجنيب أصحاب المراكز الـ16 الأولى على مستوى العالم، ويتم إجراء التصفيات بين اللاعبات الأخريات، وعددهن 222 لاعبة في أدوار المجموعات، وأدوار خروج المغلوب وحتى الدور 64، والذي سيقام يوم السبت، على أن يكون حفل افتتاح البطولة في تمام الخامسة مساء يوم السبت، تتبعه المباراة النهائية لمسابقات الفردي، ثم مراسم التتويج لمسابقات الفردي في الخامسة والنصف، وسيكون حفل افتتاح مبسطاً جداً، وتستكمل البطولة يوم الأحد المقبل بمباريات الفرق، التي سيتبارى فيها 29 فريقاً.

توافد الفرق المشاركة

شهدت الأيام القليلة الماضية توافد البعثات المشاركة بالبطولة، والتي حرصت على الحضور مبكراً للتدرب في صالة البطولة، وإعطاء اللاعبات قسطاً من الراحة قبل الانخراط في منافسات البطولة، التي يتوقع أن تشهد منافسات ساخنة لاقتناص الألقاب والنقاط للمشاركات، لرفع رصيدهن للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.