المصدر: الامارات اليوم

سلة

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» عن وجود توجهات في أندية أبوظبي، لاقتصار مشاركة فرق رجال كرة السلة، خلال الموسم المقبل، على بطولة الدوري العام فقط، جراء الخفض المستمر في الميزانيات المخصصة لنشاط اللعبة.

دعاء

اتصل مشجع أحد أندية دوري الخليج العربي ببرنامج ديني، وطلب خلاله من مقدم البرنامج الدعاء إلى ناديه بتخطي المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، وأن تتحسن نتائجه في الفترة المقبلة.

مهلة

منحت لجنة الانضباط نادي رأس الخيمة مهلة أخيرة، حتى الإثنين، لتسليم اللجنة شيكاً بمبلغ 51 ألفاً و400 درهم، عبارة عن مستحقات مالية مترتبة على النادي للاعب يوسف علي إبراهيم، وذلك لإخلال النادي بعقده.