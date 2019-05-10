المصدر: الامارات اليوم

تأجيل

علمت «الإمارات اليوم» عن نيّة اتحاد لعبة جماعية، تأجيل انطلاقة الموسم المقبل حتى نوفمبر، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع الأندية في «العمومية».

مصير

ينتظر مهاجم أحد الأندية الكبرى تحديد مصيره، سواء بالبيع أو الإعارة، بعد أن تم استبعاده من التشكيلة الأساسية، نتيجة خلافات مع المدرب.

لجان

يدرس اتحاد لعبة جماعية إجراء تغييرات مهمة في عدد من اللجان التابعة له، بعد أن أظهرت دراسة تراجعاً كبيراً في عمل بعضها.

فيديو

طالب المدير الفني للجنة الحكام علي الطريفي، قضاة الملاعب بعدم التردد في الاستعانة بتقنية الفيديو في الحالات المهمة والحساسة، خصوصاً في الجولات الأخيرة للدوري.

ريجيكامب

وصفت وسائل إعلام رومانية، مسيرة ريجيكامب مع الوصل بالكارثية، وهو ما ظهر من خلال تقرير في تلفزيون رومانيا، عن نتائج المدرب مع الوصل، المحلية والقارية.