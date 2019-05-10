19 فريقاً تعلن التحدي في سباعيات مكتوم بن راشد الرمضانية اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق في العاشرة مساء اليوم، وعلى ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، بطولة «مكتوم بن راشد» الرمضانية لسباعيات كرة القدم، في ظل منافسة 19 فريقاً على لقب نسختها التاسعة المقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتمتد من الخامس إلى 21 من رمضان.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن أربع مجموعات ضمت الأولى فرق: فنادق الخوري، جوردان، المقام، الفرسان، والمرحوم عباس معروف، والثانية: فريق شرطة دبي «حامل اللقب»، الجوكر، الكتلان، محمد علي، والروح الإيجابية، والثالثة: خلف الحبتور، السيلساور، الاتحاد الرياضي، العين، و«إم آي سي إي»، والرابعة: أصباغ ناشيونال، مركز هانوفور الطبي، الإمبراطور، ودناتا.

وتدشن أربع مباريات دوري مجموعات النسخة التاسعة، وذلك في مواجهات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، على أن يقص شريط الافتتاح فريقا فنادق الخوري وجوردان، وذلك على الملعب رقم «1»، على أن تقام في التوقيت ذاته وعلى الملعب رقم «2» ولحساب المجموعة الأولى ذاتها لقاء فريقي الفرسان والمقام، ولتتبع في الـ11 بمواجهتي المجموعة الثانية، حين يلتقي شرطة دبي مع الجوكر، ويواجه الكتلان منافسه فريق محمد علي.

وحرصت اللجنة المنظمة في مؤتمر مراسم القرعة الثلاثاء الماضي، الكشف عن جوائز النسخة التاسعة، التي ستمنح الفريق البطل 100 ألف درهم، مقابل 75 ألف درهم للوصيف، و50 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، كما تم تخصيص جوائز عينية ومالية لكل من هداف البطولة وأحسن لاعب وحارس مرمى فيها.

من جهته، رحب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، العميد خالد علي شهيل، بالمشاركين في النسخة التاسعة، وقال شهيل في تصريحات صحافية، إن «اللجنة المنظمة العليا أنهت كل استعداداتها لضمان الحفاظ على المكاسب والنجاحات التي حققتها البطولة منذ ولادتها في عام 2011، في ظل الدعم الكبير من الشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم، الذي يعود له الفضل في إطلاق هذه البطولة الرمضانية».

وأضاف: «يسعدنا أن تقام النسخة التاسعة في عام التسامح، وأتوجه بالشكر إلى القائد العام لشرطة دبي، وإلى الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، وإدارة الشؤون الرياضية فيها، في ظل تقديم كل متطلبات النجاح للحدث الذي يقام للعام التاسع على التوالي».

100

ألف درهم جائزة

الفريق البطل في

النسخة التاسعة

للبطولة.