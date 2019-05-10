«غولف دبي العالمية» تنظم منافسات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم بطولة جولة موانئ دبي العالمية منافسات للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، بعد الدور الرئيس الذي تلعبه في حملة الجولة الأوروبية للغولف للشمولية، بعد أن تم تسميتها واحدة من الحدثين الرئيسين من سلسلة رولكس.

وستقام منافسات أصحاب الهمم بالتزامن مع بطولة جولة موانئ دبي العالمية، الحدث الختامي والأبرز على روزنامة الجولة الأوروبية للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك خلال نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، وتقام المنافسات برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وتعقد المنافسات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لأصحاب الهمم للغولف، الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبي الغولف أصحاب الهمم، وسيتم لعب البطولة التي يطلق عليها مسمى «نهائي دبي»، بحيث تتكون من 36 حفرة خلال الجولتين الثانية والثالثة، بالتزامن مع البطولة الختامية الكبرى في عقارات جميرا للغولف في دبي.

وقال نائب الرئيس في مجموعة موانئ دبي العالمية للاتصالات المؤسسية، دانيال فان أوتيرديك: «جوهر عملنا هو التجارة الأكثر ذكاء للمساعدة في بناء مستقبل أفضل للجميع. في لعبة الغولف، يعني ذلك لعب دورنا في فتح الرياضة أمام الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات والجنس والقدرة. إن استضافة لاعبي الغولف أصحاب الهمم إلى جانب بطولة جولة موانئ دبي العالمية هي شرف حقيقي لنا، وتوقيتها مناسب لأننا نحتفل بعام التسامح في 2019. تعتمد هذه المبادرة على شراكتنا التي تمتد 10 سنوات مع الجولة الأوروبية، وهي شراكة تستمر في جذب الآلاف من الشباب من الإمارات إلى لعبة الغولف كل عام».