المصدر: الامارات اليوم

غياب

غاب مدرب الوصل، الروماني ريجيكامب، عن المؤتمر الصحافي قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، بسبب تزامن المؤتمر مع توقيت أذان المغرب وتناول اللاعبين وجبة الإفطار، قبل أن يعدل «الآسيوي» موعد المؤتمر ليقام عقب صلاة العشاء.

استغناء

قال رئيس مجلس إدارة أحد الناديين الصاعدين للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، إن اللجنة الفنية لناديه تبحث الاستغناء عن ثلثي عدد اللاعبين الذين أسهموا في الصعود والاستعانة ببدلاء قادرين على اللعب في دوري الأضواء.

تعهد

رغم تعهد أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، خلال لقاء سابق جمعه بالصحافيين الذين يغطون أنشطة الهيئة بعقد لقاء شهري معهم، الا أنه لم يقم بعقد هذا اللقاء، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إطلاقه هذه المبادرة.