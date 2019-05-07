المصدر: الامارات اليوم

منصة

تجاوب أحد الأندية بدوري الخليج العربي لكرة القدم مع الملاحظات التي أبداها مسؤولون بلجنة دوري المحترفين بضرورة إجراء بعض عمليات الصيانة في المنصة الخاصة بجلوس الصحافيين.

احتفال

شارك مسؤولو نادي عجمان، وأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون، طبيب الفريق الدكتور طارق صادق، احتفالاته بخطوبة ابنته ميادة المعيد بكلية الهندسة جامعة عجمان على مواطنها المصري محمود محمد الشيمي.

ريبيرو

ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن لاعب العين، البرتغالي روبن ريبيرو، يفكر في العودة إلى الدوري البرتغالي، بعدما خرج من حسابات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.