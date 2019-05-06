تتويج الفرق الفائزة بدوري الفتيات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي منافسات دوري الفتيات تحت 12 و14 و16 سنة، التي نظمتها لجنة كرة قدم السيدات، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتوج فريق LFIGP بدرع دوري الفتيات تحت 16 سنة، بعد فوزه على فريق دبي 2-1، في المباراة التي جرت، أمس، على الملعب العشبي الاصطناعي بمقر اتحاد الكرة، كما تم تتويج فريق LFIGP بدرع بطولة دوري الفتيات تحت 14 سنة، بعد تحقيقه الفوز على فريق نادي أبوظبي الرياضي بنتيجة 2-1، وعلى صعيد منافسات دوري الفتيات تحت 12 سنة، نجح فريق ياس في الظفر بدرع بطولة الدوري، بفوزه العريض على فريق الفجيرة 5-صفر.