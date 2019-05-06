«تعليمية أبوظبي» تحرز لقب النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي

المصدر: أحمد طارق - دبي

فازت منطقة أبوظبي التعليمية بلقب النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي التي اختتمت أول من أمس في دبي، بمشاركة 2074 طالباً وطالبة في سبع ألعاب هي: الريشة الطائرة والسباحة وألعاب القوى والجودو والتايكواندو والقوس والسهم والمبارزة.

وأنهت منطقة أبوظبي التعليمية المنافسات في المركز الأول برصيد 111 ميدالية ملونة، هي: 40 ذهبية و41 فضّية و30 برونزية، وجاءت منطقة دبي ثانية بـ91 ميدالية: 38 ذهبية و25 فضية و28 برونزية، وحلت منطقة الشارقة الشرقية في المركز الثالث بـ72 ميدالية، بواقع 24 ذهبية و14 فضية و34 برونزية، والعين في المركز الرابع بـ75 ميدالية: 21 ذهبية و31 فضية و23 برونزية، وحلت منطقة الشارقة التعليمية خامسة بـ56 ميدالية، هي: 16 ذهبية و18 فضية و22 برونزية، واحتلت عجمان المركز السادس بـ42 ميدالية: 15 ذهبية و8 فضيات و19 برونزية، ثم الفجيرة سابعة بـ66 ميدالية: 10 ذهبيات و25 فضية و31 برونزية، ورأس الخيمة ثامنة بـ18 ميداليات: هي 4 ذهبيات و3 فضيات و11 برونزية، وأم القيوين تاسعة بـ15 ميدالية: 3 ذهبيات و12 برونزية، ثم الظفرة في المركز العاشر بـ8 ميداليات: فضيتين و6 برونزيات.

من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد القطامي، بمستوى منافسات النسخة السابعة من برنامج الأولمبياد المدرسي، وأكد في تصريحات صحافية أن المستويات التي قدمها الطلاب والطالبات في الرياضات المعتمدة بالبرنامج تؤكد جدوى البرنامج وأثره في تحقيق التطور المنشود لجهة صناعة أبطال المستقبل، بما يلبي طموحات القيادة الرشيدة، كما أشاد بمستوى منافسات اليوم الختامي مبدياً إعجابه بأداء الطلاب في منافسات المبارزة التي أقيمت في صالة أسماء بنت النعمان الرياضية في دبي، وتوج الفائزين بالمراكز الأولى.

وأعرب القطامي عن فخر وسعادة اللجنة الأولمبية بالنجاحات التي يحققها البرنامج على أرض الواقع العام تلو الآخر، مؤكداً أن دعم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا للبرنامج، يوفر كل مقومات النجاح للبرنامج الحلم الرامي لصناعة أبطال المستقبل.

ووجّه النائب الأول لرئيس اللجنة الأو+لمبية الوطنية رسالة إلى الاتحادات الرياضية المعنية بالرياضات المعتمدة في برنامج الأولمبياد المدرسي، حثها فيها على المزيد من تضافر الجهود مع اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة التربية والتعليم من أجل تفعيل التعاون بشكل أكبر من أجل وضع مسار فني تدريبي يعتمد على تخطيط سليم، وفق أسس علمية ليوجه طاقات وقدرات الطلبة المتميزين نحو التطور من خلال استمرار عملية التدريب وصقل مستوياتهم، وإكسابهم المزيد من الخبرات لتمكينهم من الاستمرار والمشاركة في المحافل الدولية على اختلاف مستوياتها، وصولاً إلى المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية وإحراز إنجازات لرفع علم الدولة فوق منصات التتويج الدولية.

وأشار القطامي إلى استمرار المعسكرات التدريبية الصيفة الخارجية للطلبة المتميزين في الأولمبياد من خلال معسكرين في شهر يوليو المقبل في كل من فرنسا وإيطاليا، ستتخللها منافسات مع نظرائهم في الدولتين من أجل الاحتكاك بمدارس عالمية في الرياضة لإكسابهم الخبرات.

وهنأ النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الطلاب والطالبات الذين اعتلوا منصات التتويج ومدارسهم ومناطقهم التعليمية وأولياء أمورهم، مشيداً بمستواهم ومثمناً جهودهم، وشكر منطقة دبي التعليمية على استضافة فعاليات الدورة السابعة بنجاح كبير.

المنصوري: منتخبات المبارزة تضم نتاج الأولمبياد المدرسي

قال عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، محمد غانم المنصوري، إن الأولمبياد المدرسي يؤكد نجاحه النسخة تلو الأخرى، لافتاً إلى أن الاتحاد استفاد كثيراً من البرنامج.

وقال في تصريحات صحافية: «الآن منتخب المبارزة بات يضم لاعبين ولاعبات من نتاج برنامج الأولمبياد المدرسي، ويحققون إنجازات في مشاركاتهم الخارجية، وأستطيع القول إن الأولمبياد المدرسي أصبح نجما ساطعا في سماء المبارزة الإماراتية، وسيسطع أكثر في السنوات المقبلة لأن لديه عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات الذين يتمتعون بمهارات وإمكانات تبشر بالخير لرياضة المبارزة ورياضة الإمارات بشكل عام».