المصدر: الامارات اليوم

جماهير

صفّق جمهور العين للاعب الوحدة السابق، قائد اتحاد كلباء حالياً، المجري بالازس جوجاك، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة 23 للدوري، بعد تألق جوجاك خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

تبرير

يحوّل مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم المؤتمر الصحافي، عقب كل مباراة، إلى محاضرة فنية تستغرق وقتاً طويلاً لتبرير النتائج المتراجعة للفريق منذ توليه المسؤولية منتصف الموسم.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل تلقى عرضاً لتدريب أحد أندية دوري الخليج العربي، بداية من الموسم المقبل، بعد النتائج الرائعة التي حققها مع التعاون السعودي، إذ يحصل إيمانويل على راتب سنوي يبلغ 2.3 مليون يورو.

سحوبات

طلب اتحاد كرة القدم، عبر تغريدة على «تويتر» من الفائزين في سحوبات جوائز نهائي كأس رئيس الدولة، التي جمعت شباب الأهلي والظفرة، التواصل مع الموظف المختص أو الحضور إلى مقر الاتحاد خلال ساعات الدوام لاستلام جوائزهم.