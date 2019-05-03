ورشة فنية تناقش مقترحات الأندية بشأن مسابقات المراحل السنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بمقر الاتحاد في دبي، أمس، ورشة عمل فنية لمسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2019-2020، بحضور خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، وراشد حسن الهلي، وممثلي الأندية، إذ استعرضت ورشة العمل آراء ومقترحات الأندية التي تلقتها إدارة المسابقات بخصوص مسابقات المراحل خلال الموسم الرياضي 2018-2019، في ما يتعلق بالمراحل السنية المعتمدة، وطرق تنظيم المسابقات ومواعيد إقامتها، ومشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة فيها، إضافة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالجوانب التحكيمية، حيث أكد الحضور على ضرورة معالجة السلبيات والمشكلات التي واجهت الأندية خلال الموسم الحالي، والعمل على تداركها في الموسم الرياضي المقبل، لإنجاح تلك المسابقات في تحقيق أهدافها بشكل مثالي يخدم المنظومة الكروية في دولة الإمارات.

وحرص اتحاد الكرة على تنظيم ورش العمل بوجود ممثلي الأندية، كونها شريكاً رئيساً في المنظومة الكروية الإماراتية، ومناقشة المقترحات والتوصيات باستفاضة للوصول إلى مخرجات تخدم تطوّر اللعبة خلال السنوات المقبلة.

حضر الورشة ممثلو 22 نادياً، إضافة إلى عبيد مبارك الشامسي، وراشد عامر من الإدارة الفنية بالاتحاد، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات، وصالح المرزوقي من إدارة الحكام.