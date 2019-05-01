المصدر: الامارات اليوم

مفاوضات

يستعد ناد بدوري الخليج العربي لإعلان تجديد عقد أحد نجومه الأجانب في وقت قريب، في حال الاتفاق مع وكيل أعماله على بعض التفاصيل. يذكر أن هذا اللاعب كان قد طالب مبلغ مالي كبير لتجديد العقد، في ظل تألقه وحصوله على عروض مغرية.

جماهير

وجدت بعض الجماهير التي حضرت نهائي الكأس صعوبة في العودة إلى منازلها، وذلك بعد مغادرة الحافلات التي نقلتهم إلى مدينة العين بصورة مبكرة، ما تسبب في بعض الازدحام لفترة طويلة عقب المباراة.

خليل

تجاوب لاعب شباب الأهلي، أحمد خليل، مع عدد من المشجعين، عقب نهائي كأس رئيس الدولة، إذ طلبوا الحصول على قمصان تحمل اسمه، مؤكداً أنه سيقدم لهم القمصان في أقرب فرصة.