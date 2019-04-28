المصدر: الامارات اليوم

شوكوروف

يحرص محترف فريق الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، دائماً على الوجود في المدرجات لحضور تدريبات الفريق، وكذلك متابعة المباريات الرسمية لفريقه، ومساندة زملائه اللاعبين من المدرجات.

مصفوت

أكد رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، أحمد الزحمي، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم متمسكون بالمدرب بدر الشحي، متمنياً أن يتم التوصل للتفاهم معه، للاستمرار بتدريب الفريق في الموسم المقبل.

مستشار

عينت شركة كرة القدم بنادي الإمارات المدرب الوطني، علي بودنوس، مستشاراً فنياً للشركة في ما تبقى من عمر الدوري، وأيضاً استعداداً للموسم المقبل. وبدأ بودنوس عمله فعلياً مع الفريق أمس، حيث وجد في تدريبات الفريق.