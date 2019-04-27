المصدر: الامارات اليوم

مترجم

اشتكى مترجم مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي قيام المدرب بتوجيه ألفاظ خارجة عن النص أثناء المؤتمرات الصحافية التي يتحدث خلالها عن فريقه، مشيراً إلى أنه يتجنب ترجمة هذه الألفاظ.

مساعٍ

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك مساعي لحل الخلاف بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة بشأن إيقاف الدعم المالي عن الاتحاد على خلفية مخالفة ثلاثة من أعضائه للائحة الخاصة بمنع ازدواجية المناصب.

الاتحاد

تساءل مراقبون عن سبب عدم تفاعل اتحاد كرة القدم مع قضايا كثيرة تحدث في الساحة ويلتزم حيالها الصمت، ولا يقوم بتوضيح الحقائق حولها للشارع الرياضي، من بينها قضية خلافه مع الهيئة العامة للرياضة بإيقاف الدعم المالي عنه.