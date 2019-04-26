المصدر: الامارات اليوم

تغييرات

تغييرات إدارية شاملة ستُجرى في نادٍ كبير بعد انتهاء الموسم الحالي، خصوصاً بعد تولي المسؤول مهمة المدير المالي والإداري.

غيرة

مسؤول كبير في أحد الأندية المحترفة يظهر بكثرة في وسائل الإعلام، ما أثار الغيرة لدى آخرين.

مقترح

تدرس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم مقترحاً لتحسين بيئة التحكيم، من خلال زيادة الحوافز والمكافآت المالية، بهدف جذب شريحة كبيرة من الشباب.

مصير

أبلغ لاعب أجنبي إدارة ناديه المحترف، بضرورة تحديد موقفه من الاستمرار في الموسم المقبل، خصوصاً أن لديه عروضاً من أندية أخرى.

«تيفو»

ينظم جمهور خورفكان «تيفو» في مباراته أمام التعاون، مساء اليوم، وهو أول «تيفو» تنظمه أندية الهواة بطريقة 3D.