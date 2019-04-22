الوصل يُنهي 16 عاماً من احتكار النصر لدوري الطاولة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحرز فريق الوصل بطولة الدوري لكرة تنس الطاولة، بعد فوزه على فريق الشارقة بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، أول من أمس، في صالة نادي الوصل، لينهي «الإمبراطور» احتكار نادي النصر لدوري كرة الطاولة 16 مرة متتالية.

من جهته، أبدى عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ومشرف لعبة تنس الطاولة، علي الشامسي، سعادته بفوز «الفهود» بلقب الدوري، متقدماً بالتهنئة إلى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، ورئيس مجلس الإدارة، راشد بالهول، وأعضاء المجلس والجمهور الوصلاوي، بمناسبة فوز فريق تنس الطاولة ببطولة الدولة رجال.

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن فوز «الأصفر» بلقب الدوري يعد نتاج عمل كبير، قام به النادي على مدار الموسم، موضحاً أن اللقب الثالث في تاريخ الوصل له مذاق خاص، مشدداً على أن هذا التتويج يؤكد أن «الفهود» على الطريق الصحيح، متوجهاً بالشكر إلى اللاعبين والمدربين والإداريين، على جهودهم وتعاونهم من أجل تحقيق البطولات للنادي، موضحاً أن النادي سيواصل دعمه للاعبي تنس الطاولة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

يذكر أن فريق تنس الطاولة رجال بنادي الوصل، يقوده فنياً المدرب بسام علوضي، ويساعده المدرب ماجيك، والإداري إبراهيم عيسى، بينما يضم «الإمبراطور» كلاً من: كارول بيوتر وجاسم محمد لنجاوي وعبدالله أحمد ووليد أحمد ووليد عيسى.

الشامسي:

«فوز (الإمبراطور) بلقب دوري الطاولة نتاج عمل كبير، قام به النادي».