المصدر: الامارات اليوم

إيغور

فاز لاعب الشارقة إيغور، بلقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين، في الجولة 21 للدوري، بعد حصوله على أعلى الأصوات، في الاستفتاء الذي أجراه موقع جماهير الشارقة، علماً أن إيغور كان له دور إيجابي كبير خلال المباراة.

رحلة

احتفل لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، بتألقه مع «الملك»، واقتراب الفريق من الفوز بلقب دوري الخليج العربي، بذهابه، أمس، في رحلة بحرية في دبي، بحسب ما نشر كورنادو على حسابه في «إنستغرام».

زوران

خرج المدرب الكرواتي زوران من الملعب غاضباً، بعد خسارة الهلال السعودي أمام النجم التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية، أول من أمس، ورفض الإدلاء بأي تصريحات، بعد مطالبات جماهيرية هلالية بإقالته.