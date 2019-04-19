المصدر: الامارات اليوم

مدرب

رفض مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي التعليق على قرارات حكم مباراة فريقه في الجولة الـ21، بينما أكد عقب المؤتمر الصحافي الخاص به، أن قرارات الحكم «سيئة جداً»، وتسببت في خسارة فريقه.

إيغور

أثنى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، على الأداء المميز الذي ظل يقدمه لاعب الفريق إيغور، واصفاً إياه بأنه يبرز دائماً في الأوقات الصعبة مع الفريق، لاسيما أنه يمر حالياً بأهم فتراته في الدوري.

مطر

تجمّع مشجعو شباب الأهلي خارج الملعب بعد مباراة فريقهم أمام الوحدة بدوري الخليج العربي في دبي، والتقطوا الصور التذكارية مع النجم الدولي إسماعيل مطر، حيث تجاوب اللاعب معهم، وفضّل منحهم الوقت الكافي.

العرسان

يقترب أحد أندية أبوظبي من التعاقد مع لاعب المنتخب الأردني والنادي الفيصلي أحمد العرسان، للانضمام إليه وتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.