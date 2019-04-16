راشد بالهول: نعتذر إلى جمهور الوصل عن النتائج السلبية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، راشد بالهول، أن شركة الكرة في «الإمبراطور» تعتبر الجمهور الوصلاوي عنصراً أساسياً يتم الاستماع إلى مقترحاته، مقدماً اعتذاره عن النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي، بالخروج من بطولات كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، واحتلال المركز الـ10 في لائحة ترتيب دوري الخليج العربي بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

وقال بالهول في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لشركة الوصل لكرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إدارة «الإمبراطور» لا تتعامل مع الجمهور الوصلاوي على أنه عنصر مكمل متفرج فقط، ولكنها تعتبره شريكاً في مسيرة النادي.

وأضاف: «نجاح الوصل لن يكتمل إلا بتعاون ثلاثة أضلاع، هي الجمهور واللاعبين والإدارة، ونحن دوماً نؤكد أن باب النادي مفتوح للجميع لإبداء أي آراء إيجابية تخدم النادي وتساعد على تطوره».

وتابع: «نعتذر إلى الجمهور الوصلاوي عن النتائج السلبية التي تحققت في المباريات الماضية، إذ إنها تعود لأسباب عدة، أبرزها الغيابات التي يعانيها الفريق بداعي الإصابات، خصوصاً بسبب الإرهاق الذي تعرض له الإمبراطور في الموسم الحالي، بالمشاركة في أكثر من بطولة منذ بداية الموسم، بالتحديد البطولات الخارجية، وهي كأس زايد للأندية الأبطال، ودوري أبطال آسيا، ما أسهم في التأثير بشكل سلبي في نتائج الوصل في البطولات المحلية، الدوري، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة».

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل إلى أنه يعد الجمهور مع أعضاء المجلس، بالنظر إلى جميع الملاحظات التي قدمها عشاق «الأصفر»، لافتاً إلى العمل على تطوير الجوانب الإدارية والفنية، حتى يعود الوصل إلى مكانه الطبيعي في جميع المنافسات والألعاب المختلفة.

من جهة أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته أمس، إذ يتوجه «الفهود» اليوم إلى الفجيرة، استعداداً لمواجهة «الذئاب» غداً، في الجولة الـ21 من دوري الخليج العربي، حيث من المقرر أن يحسم الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، مصير البرازيليين رونالدو مينديز وفابيو ليما، من المشاركة في المباراة، خصوصاً بعد غيابهما عن القائمة الأساسية للفريق أمام شباب الأهلي الجمعة الماضي، بداعي عدم اكتمال شفائهما.

في المقابل بات في حكم المؤكد أن يغيب اللاعب الدولي، علي سالمين، عن «الإمبراطور» حتى نهاية الموسم، بسبب التحاقه بدورة عسكرية، بينما سيعود إلى قائمة الوصل، اللاعب سالم العزيزي، الذي كان قد غاب عن مواجهة شباب الأهلي، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام النصر في الجولة الـ20.

وركز المدرب الروماني ريجيكامب خلال التدريبات أول من أمس، على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق، وأسهمت في دخول مرمى «الفهود» 22 هدفاً في آخر ست مباريات، بينما حصل البرازيلي ماتيوس دا سيلفا على إشادة الجهاز الفني بعد ظهوره بشكل رائع، في مشاركته للمرة الأولى مع الوصل في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، وإحرازه الهدف الثاني لـ«الأصفر».