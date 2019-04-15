تأهل إيطاليا إلى نهائي «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأهل الفريق الإيطالي إلى نهائي النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، حريز المر بن حريز: «أثبتت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم نجاحها، عاماً بعد عام، في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين والدول، وباتت تشكل منصة قارية لرفع روح المنافسة والتحدي لهذه الفئة المهمة في المجتمع».

وتسببت الأمطار الغزيرة، أمس، في إلغاء المباريات التي كانت مقررة، خصوصاً أن الأمطار أثرت في مدى الرؤية لدى اللاعبين، وقامت اللجنة الفنية، بالتعاون مع ممثلي الاتحاد الدولي للقوس والسهم، بإلغاء اللعب في المباريات والاكتفاء بفئات البطولة المعتادة.